https://ria.ru/20250511/vetnam-2016313035.html

Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам

Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам - РИА Новости, 11.05.2025

Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам

Несмотря на трудности во взаимных расчетах, Вьетнам и Россия нашли выход, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:32:00+03:00

2025-05-11T10:32:00+03:00

2025-05-11T13:32:00+03:00

экономика

вьетнам

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности во взаимных расчетах, Вьетнам и Россия нашли выход, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам. "Несмотря на все трудности во взаиморасчетах, выход найден между странами", - сказал То Лам, выступая на Российско-Вьетнамском бизнес-форуме в Москве. По его словам, отношения двух стран успешно развиваются, хотя их отношения все еще не соответствуют потенциалу. "Экономики двух стран успешно развиваются, но наши взаимоотношения еще не соответствуют нашим потенциалам. Мы достигли (товарооборота - ред.) только порядка 6 миллиардов долларов", - отметил То Лам. "Мы в общении с господином заместителем председателя (правительства РФ Дмитрием Чернышенко - ред.) договорились поднимать объём инвестиций до 15 миллиардов. Но даже 15 миллиардов долларов не соответствуют нашим потенциалам", - добавил он. Как уточнил он, Вьетнам интересуется сотрудничеством с РФ в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, машиностроении, IT-секторе.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

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россия

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Ольга Фомченкова

экономика, вьетнам, россия, москва, то лам, дмитрий чернышенко