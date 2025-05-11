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Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам - РИА Новости, 11.05.2025
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10:32 11.05.2025 (обновлено: 13:32 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vetnam-2016313035.html
Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам
Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам - РИА Новости, 11.05.2025
Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам
Несмотря на трудности во взаимных расчетах, Вьетнам и Россия нашли выход, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:32:00+03:00
2025-05-11T13:32:00+03:00
экономика
вьетнам
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то лам
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности во взаимных расчетах, Вьетнам и Россия нашли выход, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам. "Несмотря на все трудности во взаиморасчетах, выход найден между странами", - сказал То Лам, выступая на Российско-Вьетнамском бизнес-форуме в Москве. По его словам, отношения двух стран успешно развиваются, хотя их отношения все еще не соответствуют потенциалу. "Экономики двух стран успешно развиваются, но наши взаимоотношения еще не соответствуют нашим потенциалам. Мы достигли (товарооборота - ред.) только порядка 6 миллиардов долларов", - отметил То Лам. "Мы в общении с господином заместителем председателя (правительства РФ Дмитрием Чернышенко - ред.) договорились поднимать объём инвестиций до 15 миллиардов. Но даже 15 миллиардов долларов не соответствуют нашим потенциалам", - добавил он. Как уточнил он, Вьетнам интересуется сотрудничеством с РФ в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, машиностроении, IT-секторе.
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экономика, вьетнам, россия, москва, то лам, дмитрий чернышенко
Экономика, Вьетнам, Россия, Москва, То Лам, Дмитрий Чернышенко
Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам

Генсек Компартии То Лам: РФ и Вьетнам хотят поднять объём инвестиций до $15 млрд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФорум Россия-Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025
Форум Россия-Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Форум Россия-Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности во взаимных расчетах, Вьетнам и Россия нашли выход, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам.
«
"Несмотря на все трудности во взаиморасчетах, выход найден между странами", - сказал То Лам, выступая на Российско-Вьетнамском бизнес-форуме в Москве.
По его словам, отношения двух стран успешно развиваются, хотя их отношения все еще не соответствуют потенциалу. "Экономики двух стран успешно развиваются, но наши взаимоотношения еще не соответствуют нашим потенциалам. Мы достигли (товарооборота - ред.) только порядка 6 миллиардов долларов", - отметил То Лам.
"Мы в общении с господином заместителем председателя (правительства РФ Дмитрием Чернышенко - ред.) договорились поднимать объём инвестиций до 15 миллиардов. Но даже 15 миллиардов долларов не соответствуют нашим потенциалам", - добавил он.
Как уточнил он, Вьетнам интересуется сотрудничеством с РФ в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, машиностроении, IT-секторе.
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