https://ria.ru/20250511/vetnam-2016274886.html

Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр

Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр - РИА Новости, 11.05.2025

Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили представление балета Мариинского театра "Шурале" в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:30:00+03:00

2025-05-11T01:30:00+03:00

2025-05-11T01:30:00+03:00

культура

вьетнам

москва

то лам

владимир путин

большой театр

мариинский театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015849100_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_15f49dff7a6e6c08241053010b0e470f.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили представление балета Мариинского театра "Шурале" в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы. Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу вечером То Лам с супругой посетили представление балета "Шурале" в Большом театре. Представление состоялось в рамках гастролей Мариинского театра в Москве. То Лам с супругой смотрят балет из Царской ложи Большого театра. "Шурале" Леонида Якобсона - красочная балетная сказка. Музыка к ней написана композитором Фаридом Яруллиным, а либретто создано по мотивам мудрых татарских сказок. В Большом балет представлен ведущими солистами балетной труппы Мариинского театра: Сюимбике, девушка-птица - Рената Шакирова, Али-Батыр - Кимин Ким. В спектакле принимают участие воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. За дирижерским пультом - Арсений Шупляков.

https://ria.ru/20250510/putin-2016222701.html

https://ria.ru/20250510/rossija-2016236511.html

вьетнам

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, москва, то лам, владимир путин, большой театр, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, россия, в мире