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Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр - РИА Новости, 11.05.2025
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Культура
 
01:30 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/vetnam-2016274886.html
Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр
Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр - РИА Новости, 11.05.2025
Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили представление балета Мариинского театра "Шурале" в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:30:00+03:00
2025-05-11T01:30:00+03:00
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вьетнам
москва
то лам
владимир путин
большой театр
мариинский театр
академия русского балета имени а. я. вагановой
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили представление балета Мариинского театра "Шурале" в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы. Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу вечером То Лам с супругой посетили представление балета "Шурале" в Большом театре. Представление состоялось в рамках гастролей Мариинского театра в Москве. То Лам с супругой смотрят балет из Царской ложи Большого театра. "Шурале" Леонида Якобсона - красочная балетная сказка. Музыка к ней написана композитором Фаридом Яруллиным, а либретто создано по мотивам мудрых татарских сказок. В Большом балет представлен ведущими солистами балетной труппы Мариинского театра: Сюимбике, девушка-птица - Рената Шакирова, Али-Батыр - Кимин Ким. В спектакле принимают участие воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. За дирижерским пультом - Арсений Шупляков.
https://ria.ru/20250510/putin-2016222701.html
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вьетнам, москва, то лам, владимир путин, большой театр, мариинский театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, россия, в мире
Культура, Вьетнам, Москва, То Лам, Владимир Путин, Большой театр, Мариинский театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Россия, В мире
Генсек ЦК Компартии Вьетнама с супругой посетили Большой театр

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили балет "Шурале" в Большом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам с супругой посетили представление балета Мариинского театра "Шурале" в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу вечером То Лам с супругой посетили представление балета "Шурале" в Большом театре. Представление состоялось в рамках гастролей Мариинского театра в Москве.
То Лам с супругой смотрят балет из Царской ложи Большого театра.
"Шурале" Леонида Якобсона - красочная балетная сказка. Музыка к ней написана композитором Фаридом Яруллиным, а либретто создано по мотивам мудрых татарских сказок. В Большом балет представлен ведущими солистами балетной труппы Мариинского театра: Сюимбике, девушка-птица - Рената Шакирова, Али-Батыр - Кимин Ким. В спектакле принимают участие воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. За дирижерским пультом - Арсений Шупляков.
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КультураВьетнамМоскваТо ЛамВладимир ПутинБольшой театрМариинский театрАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойРоссияВ мире
 
 
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