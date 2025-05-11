"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России
National Interest: Россия добилась большого успеха в перспективных технологиях
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазвертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет"
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях, пишет National Interest.
"Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России", — указано в статье.
Там также упоминается, что Россия достигла больших успехов в трех наиболее перспективных направлениях: беспилотники, использование искусственного интеллекта в военной технике и лазерное оружие. Согласно тексту публикации, российским БПЛА нет равных в мире.
"Что касается искусственного интеллекта, то Москва рассматривает эту технологию как ключ к военной модернизации. Новая система противоракетной обороны С-500 Прометей отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет выполнять операции с обработкой данных в режиме реального времени <…> Наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками. Она известна как лазерная система Пересвет", — продолжил автор.
"В целом, нет никаких сомнений в том, что Россия продолжает добиваться значительных успехов в этих трех новых технологических областях. Такие системы, как Орлан-10 или С-500 Прометей, демонстрируют практические достижения, в то время как искусственный интеллект повышает автономность и эффективность информационных операций",— резюмирует издание.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что оснащение армии и флота современными образцами вооружения остается приоритетом оборонной промышленности страны. Особое внимание глава государства традиционно уделяет производству робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.