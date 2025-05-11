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"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России - РИА Новости, 11.05.2025
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04:04 11.05.2025
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"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России
"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России - РИА Новости, 11.05.2025
"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России
Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях, пишет National Interest. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T04:04:00+03:00
2025-05-11T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
сша
владимир путин
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях, пишет National Interest."Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России", — указано в статье.Там также упоминается, что Россия достигла больших успехов в трех наиболее перспективных направлениях: беспилотники, использование искусственного интеллекта в военной технике и лазерное оружие. Согласно тексту публикации, российским БПЛА нет равных в мире."Что касается искусственного интеллекта, то Москва рассматривает эту технологию как ключ к военной модернизации. Новая система противоракетной обороны С-500 Прометей отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет выполнять операции с обработкой данных в режиме реального времени &lt;…&gt; Наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками. Она известна как лазерная система Пересвет", — продолжил автор.В статье подчеркивается, что технологический прогресс позволяет стране идти в ногу с США и Китаем, а в некоторых областях и превосходить их."В целом, нет никаких сомнений в том, что Россия продолжает добиваться значительных успехов в этих трех новых технологических областях. Такие системы, как Орлан-10 или С-500 Прометей, демонстрируют практические достижения, в то время как искусственный интеллект повышает автономность и эффективность информационных операций",— резюмирует издание.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что оснащение армии и флота современными образцами вооружения остается приоритетом оборонной промышленности страны. Особое внимание глава государства традиционно уделяет производству робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html
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россия, москва, сша, владимир путин, с-500 (зенитный ракетный комплекс), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, США, Владимир Путин, С-500 (зенитный ракетный комплекс), В мире
"Изменение приоритетов": на Западе запаниковали из-за новой техники России

National Interest: Россия добилась большого успеха в перспективных технологиях

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазвертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет"
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях, пишет National Interest.
"Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России", — указано в статье.
Там также упоминается, что Россия достигла больших успехов в трех наиболее перспективных направлениях: беспилотники, использование искусственного интеллекта в военной технике и лазерное оружие. Согласно тексту публикации, российским БПЛА нет равных в мире.
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"Что касается искусственного интеллекта, то Москва рассматривает эту технологию как ключ к военной модернизации. Новая система противоракетной обороны С-500 Прометей отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет выполнять операции с обработкой данных в режиме реального времени <…> Наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками. Она известна как лазерная система Пересвет", — продолжил автор.
В статье подчеркивается, что технологический прогресс позволяет стране идти в ногу с США и Китаем, а в некоторых областях и превосходить их.
"В целом, нет никаких сомнений в том, что Россия продолжает добиваться значительных успехов в этих трех новых технологических областях. Такие системы, как Орлан-10 или С-500 Прометей, демонстрируют практические достижения, в то время как искусственный интеллект повышает автономность и эффективность информационных операций",— резюмирует издание.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что оснащение армии и флота современными образцами вооружения остается приоритетом оборонной промышленности страны. Особое внимание глава государства традиционно уделяет производству робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.
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