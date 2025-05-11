https://ria.ru/20250511/ukraina-2016399128.html

Бразильский депутат назвал предложение Путина Украине большим шагом к миру

Бразильский депутат назвал предложение Путина Украине большим шагом к миру - РИА Новости, 11.05.2025

Бразильский депутат назвал предложение Путина Украине большим шагом к миру

Предложение президента России Владимира Путина Украине и их кураторам о безусловном возобновлении переговоров в Стамбуле 15 мая является большим шагом к миру,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:58:00+03:00

2025-05-11T23:58:00+03:00

2025-05-11T23:58:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина Украине и их кураторам о безусловном возобновлении переговоров в Стамбуле 15 мая является большим шагом к миру, заявил РИА Новости депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, лидер парламентского фронта Бразилия/БРИКС. "Это большой шаг. Я поздравляю президента Путина и надеюсь, что мир восторжествует. Пусть русский и украинский народы живут в мире, потому что это братские страны", - сказал Пинато о предложении российского лидера. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. "Мы все знаем, что этой войны можно было бы избежать, если бы президент Украины не стал марионеткой. Пусть народы думают сами за себя и не позволяют использовать себя в военных интересах другой страны", - заключил Пинато.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

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