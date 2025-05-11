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ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:16:00+03:00
2025-05-11T23:16:00+03:00
2025-05-11T23:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. "Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно", - рассказал Капленко.
https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
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ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
ВСУ атакуют дронами памятники со знаменами Победы в Харьковской области