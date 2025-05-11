https://ria.ru/20250511/ukraina-2016396401.html

ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области

ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области

Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:16:00+03:00

2025-05-11T23:16:00+03:00

2025-05-11T23:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6895195d1341bf83153cc00475440f52.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. "Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно", - рассказал Капленко.

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне