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ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:16 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016396401.html
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:16:00+03:00
2025-05-11T23:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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харьковская область
вооруженные силы украины
украина
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. "Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно", - рассказал Капленко.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области

ВСУ атакуют дронами памятники со знаменами Победы в Харьковской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
"Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно", - рассказал Капленко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
9 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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