https://ria.ru/20250511/ukraina-2016396214.html

На Украине завели дело после инцидента с работником военкомата

На Украине завели дело после инцидента с работником военкомата - РИА Новости, 11.05.2025

На Украине завели дело после инцидента с работником военкомата

Уголовное дело по статье "хулиганство" завели после инцидента с применением силы сотрудником военкомата к военнообязанному во время проверки документов в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:06:00+03:00

2025-05-11T23:06:00+03:00

2025-05-11T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье "хулиганство" завели после инцидента с применением силы сотрудником военкомата к военнообязанному во время проверки документов в Харькове, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудник военкомата в Харькове дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы. В областном военкомате заявили, что по данному факту назначено служебное расследование. "По факту инцидента с участием военнослужащего ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) и гражданского в Харькове открыто дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. В агентстве уточнили, что дело заведено по статье "хулиганство". Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016255946.html

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994513356.html

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в мире, харьков, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины