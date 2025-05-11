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"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах - РИА Новости, 11.05.2025
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22:12 11.05.2025 (обновлено: 22:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах - РИА Новости, 11.05.2025
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах
В украинских военкоматах процветает коррупция, подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, а в 2024 году особенно коррумпированных... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:12:00+03:00
2025-05-11T22:18:00+03:00
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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. В украинских военкоматах процветает коррупция, подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, а в 2024 году особенно коррумпированных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". По его словам, он также работал в ТЦК и на начало проведения мобилизации в Украине, в Киеве процветало взяточничество и откупы от мобилизации, но со второй половины 2024 года проверки военкоматов на предмет коррупции участились. И по результатам проверок все служащие от низшего звена до начальников, замеченные в получении взяток, отправлялись в боевые бригады на фронт, рассказал он. "Ну, поначалу было (взяточничество - ред.). Просто, так сказать, с половины 2024-го примерно, началось сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным не повадно было", - рассказал пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016053217.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах

Сотрудников ТЦК на Украине, берущих взятки, стали отправлять на фронт

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. В украинских военкоматах процветает коррупция, подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, а в 2024 году особенно коррумпированных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север".
По его словам, он также работал в ТЦК и на начало проведения мобилизации в Украине, в Киеве процветало взяточничество и откупы от мобилизации, но со второй половины 2024 года проверки военкоматов на предмет коррупции участились. И по результатам проверок все служащие от низшего звена до начальников, замеченные в получении взяток, отправлялись в боевые бригады на фронт, рассказал он.
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
10 мая, 14:24
"Ну, поначалу было (взяточничество - ред.). Просто, так сказать, с половины 2024-го примерно, началось сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным не повадно было", - рассказал пленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Кто захочет". В Киеве раскрыли, почему невыгодно заканчивать конфликт
9 мая, 15:10
 
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