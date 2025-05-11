https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html

"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах

"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах - РИА Новости, 11.05.2025

"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах

В украинских военкоматах процветает коррупция, подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, а в 2024 году особенно коррумпированных... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:12:00+03:00

2025-05-11T22:12:00+03:00

2025-05-11T22:18:00+03:00

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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. В украинских военкоматах процветает коррупция, подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, а в 2024 году особенно коррумпированных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". По его словам, он также работал в ТЦК и на начало проведения мобилизации в Украине, в Киеве процветало взяточничество и откупы от мобилизации, но со второй половины 2024 года проверки военкоматов на предмет коррупции участились. И по результатам проверок все служащие от низшего звена до начальников, замеченные в получении взяток, отправлялись в боевые бригады на фронт, рассказал он. "Ну, поначалу было (взяточничество - ред.). Просто, так сказать, с половины 2024-го примерно, началось сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным не повадно было", - рассказал пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016053217.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины