https://ria.ru/20250511/ukraina-2016381618.html

Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо

Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025

Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо

Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:07:00+03:00

2025-05-11T20:07:00+03:00

2025-05-11T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре."Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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в мире, украина, буркина-фасо, россия, запад