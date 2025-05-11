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Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 11.05.2025 (обновлено: 20:12 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016381618.html
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо
Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:07:00+03:00
2025-05-11T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре."Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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в мире, украина, буркина-фасо, россия, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Буркина-Фасо, Россия, Запад
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Траоре: Украина стала жертвой манипуляций Запада

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
"Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБуркина-ФасоРоссияЗапад
 
 
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