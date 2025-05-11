https://ria.ru/20250511/ukraina-2016381618.html
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо - РИА Новости, 11.05.2025
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо
Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:07:00+03:00
2025-05-11T20:07:00+03:00
2025-05-11T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
буркина-фасо
россия
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016326633_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_403c5b48b96574406e3788c863b161d6.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре."Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
украина
буркина-фасо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016326633_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_54ba4fab4336a7cf125d8e1e1afb350a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, буркина-фасо, россия, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Буркина-Фасо, Россия, Запад
Украина стала жертвой манипуляций Запада, заявил президент Буркина-Фасо
Президент Буркина-Фасо Траоре: Украина стала жертвой манипуляций Запада