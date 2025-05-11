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Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016381034.html
Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским
Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским - РИА Новости, 11.05.2025
Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским
На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам, украинский режим может предпринять новые провокации... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:55:00+03:00
2025-05-11T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам, украинский режим может предпринять новые провокации на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам", - написал Мирошник. Он отметил, что атакованы, повреждены или сожжены дронами автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР, сообщения о налетах на гражданские объекты продолжают поступать. "Очень похоже, что Киев сознательно создает напряжение. С такой тенденцией украинские власти могут и не ограничится уже совершенными деяниями, а предпринять новые попытки для организации провокаций как на российской, так и на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию. Печальный опыт подобных провокационных действий со стороны украинских властей имеется в избытке", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20250511/vsu-2016354034.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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родион мирошник, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина
Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским

Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским, не исключены провокации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам, украинский режим может предпринять новые провокации на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам", - написал Мирошник.
Ахмат уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу в Сумской области – боец - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 15:54
Он отметил, что атакованы, повреждены или сожжены дронами автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР, сообщения о налетах на гражданские объекты продолжают поступать.
"Очень похоже, что Киев сознательно создает напряжение. С такой тенденцией украинские власти могут и не ограничится уже совершенными деяниями, а предпринять новые попытки для организации провокаций как на российской, так и на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию. Печальный опыт подобных провокационных действий со стороны украинских властей имеется в избытке", - добавил Мирошник.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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