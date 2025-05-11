Мирошник сообщил об усилении ударов Киева по гражданским
Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским, не исключены провокации
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам, украинский режим может предпринять новые провокации на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряженности Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам", - написал Мирошник.
Он отметил, что атакованы, повреждены или сожжены дронами автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР, сообщения о налетах на гражданские объекты продолжают поступать.
"Очень похоже, что Киев сознательно создает напряжение. С такой тенденцией украинские власти могут и не ограничится уже совершенными деяниями, а предпринять новые попытки для организации провокаций как на российской, так и на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию. Печальный опыт подобных провокационных действий со стороны украинских властей имеется в избытке", - добавил Мирошник.
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