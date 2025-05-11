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Глава РФПИ поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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19:47 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016380681.html
Глава РФПИ поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной
Глава РФПИ поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Глава РФПИ поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера Дональда Трампа, что... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:47:00+03:00
2025-05-11T19:47:00+03:00
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дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера Дональда Трампа, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции. В воскресенье Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". "Хорошо сказано", - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной

Глава РФПИ Дмитриев поддержал слова Трампа о переговорах с Украиной в Турции

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера Дональда Трампа, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции.
В воскресенье Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".
"Хорошо сказано", - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 07:40
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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