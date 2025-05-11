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Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 11.05.2025
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
Родственники мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК (территориальные центры комплектования –... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:46:00+03:00
2025-05-11T19:46:00+03:00
2025-05-11T19:46:00+03:00
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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. Родственники мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы) в отместку за мобилизацию в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "У кого-то забрали там брата или еще кого-то, они, так сказать, в знак протеста поджигали (военкоматы на Украине - ред.), но у нас по факту, я говорю за Киев, опять-таки за свой район, ну, таких случаев было не особо много. Не знаю, как там в городах, в которых реально зверствует ТЦК, так сказать, где по три-по четыре "бусика" (минивена ТЦК - ред.), план перехвата на одного "ухилянтика" (уклониста - ред.), чтобы поймать. Ну, может, там и пожестче", - рассказал пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
Родственники мобилизованных украинцев из мести поджигали военкоматы на Украине