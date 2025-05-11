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Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016380562.html
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 11.05.2025
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
Родственники мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК (территориальные центры комплектования –... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:46:00+03:00
2025-05-11T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. Родственники мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы) в отместку за мобилизацию в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "У кого-то забрали там брата или еще кого-то, они, так сказать, в знак протеста поджигали (военкоматы на Украине - ред.), но у нас по факту, я говорю за Киев, опять-таки за свой район, ну, таких случаев было не особо много. Не знаю, как там в городах, в которых реально зверствует ТЦК, так сказать, где по три-по четыре "бусика" (минивена ТЦК - ред.), план перехвата на одного "ухилянтика" (уклониста - ред.), чтобы поймать. Ну, может, там и пожестче", - рассказал пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250501/rada-2014616553.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный

Родственники мобилизованных украинцев из мести поджигали военкоматы на Украине

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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КУРСК, 11 мая - РИА Новости. Родственники мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы) в отместку за мобилизацию в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север".
"У кого-то забрали там брата или еще кого-то, они, так сказать, в знак протеста поджигали (военкоматы на Украине - ред.), но у нас по факту, я говорю за Киев, опять-таки за свой район, ну, таких случаев было не особо много. Не знаю, как там в городах, в которых реально зверствует ТЦК, так сказать, где по три-по четыре "бусика" (минивена ТЦК - ред.), план перехвата на одного "ухилянтика" (уклониста - ред.), чтобы поймать. Ну, может, там и пожестче", - рассказал пленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Раде обвинили Зеленского в продаже украинцев в рабство
1 мая, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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