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Политолог назвал предложение Путина о переговорах шансом на мир - РИА Новости, 11.05.2025
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19:18 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016378003.html
Политолог назвал предложение Путина о переговорах шансом на мир
Политолог назвал предложение Путина о переговорах шансом на мир - РИА Новости, 11.05.2025
Политолог назвал предложение Путина о переговорах шансом на мир
Инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле - умное предложение и шанс на мир, у Киева нет другого выбора, так как он... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:18:00+03:00
2025-05-11T19:18:00+03:00
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ГААГА, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле - умное предложение и шанс на мир, у Киева нет другого выбора, так как он проигрывает на фронте, заявил в беседе с РИА Новости нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Я думаю, это хорошее предложение. Это шанс. Нет никаких причин, по которым Украина и Запад не могут говорить о мире, об урегулировании, долгосрочном урегулировании. Это интересное и умное предложение. Европейские лидеры будут в начале его отрицать, но в конечном итоге они должны будут пойти на это, иначе война будет продолжаться", - прокомментировал Гителинк инициативу российского лидера. По его словам, если Владимир Зеленский будет отказываться от переговоров, на него способен оказать давление американский президент Дональд Трамп, ведь киевский режим очень зависит от денег и военной поддержки США. "У украинцев нет выбора, потому что они проигрывают на фронте", - отметил собеседник агентства. Нидерландский политолог считает, что Стамбул – самый подходящий город для переговоров между Россией и Украиной. "Стамбул – хорошее место для начала переговоров, ведь, с одной стороны, это географически наполовину европейский город. С другой стороны, Турция является членом НАТО. Это более естественное место для заключения сделки, чем Катар, например. Кроме того, именно в Стамбуле весной 2022 года было достигнуто соглашение, которое в конечном итоге не было подписано Украиной", - заметил Гителинк. Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
https://ria.ru/20250511/sabotazh-2016332300.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Политолог назвал предложение Путина о переговорах шансом на мир

Политолог Гителинк назвал идею Путина о переговорах с Киевом умным предложением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ГААГА, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле - умное предложение и шанс на мир, у Киева нет другого выбора, так как он проигрывает на фронте, заявил в беседе с РИА Новости нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
"Я думаю, это хорошее предложение. Это шанс. Нет никаких причин, по которым Украина и Запад не могут говорить о мире, об урегулировании, долгосрочном урегулировании. Это интересное и умное предложение. Европейские лидеры будут в начале его отрицать, но в конечном итоге они должны будут пойти на это, иначе война будет продолжаться", - прокомментировал Гителинк инициативу российского лидера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Вчера, 18:13
По его словам, если Владимир Зеленский будет отказываться от переговоров, на него способен оказать давление американский президент Дональд Трамп, ведь киевский режим очень зависит от денег и военной поддержки США.
"У украинцев нет выбора, потому что они проигрывают на фронте", - отметил собеседник агентства.
Нидерландский политолог считает, что Стамбул – самый подходящий город для переговоров между Россией и Украиной.
"Стамбул – хорошее место для начала переговоров, ведь, с одной стороны, это географически наполовину европейский город. С другой стороны, Турция является членом НАТО. Это более естественное место для заключения сделки, чем Катар, например. Кроме того, именно в Стамбуле весной 2022 года было достигнуто соглашение, которое в конечном итоге не было подписано Украиной", - заметил Гителинк.
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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