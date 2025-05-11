https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377663.html

Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева

Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева - РИА Новости, 11.05.2025

Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева

Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:16:00+03:00

2025-05-11T19:16:00+03:00

2025-05-11T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

карин кнайсль

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016376238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09f202a6e3ef4161c607cd6c937ca4e5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти на компромисс в виде прямых переговоров, поделилась мнением с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "Я считаю, что (у Украины - ред.) существует военная необходимость, учитывая их потребность в боеприпасах и солдатах. Сложилась динамика, которая положительна для российских Вооруженных сил и негативна для украинских", - сказала Карин Кнайсль РИА Новости. По ее словам, 30-дневное перемирие обеспечило бы сохранность амуниции и даст время на реорганизацию украинских воинских подразделений, что явно не в интересах другой стороны конфликта - России. "Поэтому ей (Украине - ред.) придется найти определенный компромисс. И этот компромисс я вижу только в прямых переговорах, где высокопоставленные военные смогут обсуждать вопросы вместе с дипломатами, говорящими скорее о политическом контексте. Но результат должен быть достигнут последовательно, шаг за шагом", - подытожила экс-глава МИД Австрии. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016372483.html

украина

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-глава МИД Австрии о возможном перемирии Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль 2025-05-11T19:16 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, карин кнайсль, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, австрия