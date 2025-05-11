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Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 11.05.2025 (обновлено: 19:17 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377663.html
Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева
Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева - РИА Новости, 11.05.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева
Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:16:00+03:00
2025-05-11T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
карин кнайсль
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти на компромисс в виде прямых переговоров, поделилась мнением с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "Я считаю, что (у Украины - ред.) существует военная необходимость, учитывая их потребность в боеприпасах и солдатах. Сложилась динамика, которая положительна для российских Вооруженных сил и негативна для украинских", - сказала Карин Кнайсль РИА Новости. По ее словам, 30-дневное перемирие обеспечило бы сохранность амуниции и даст время на реорганизацию украинских воинских подразделений, что явно не в интересах другой стороны конфликта - России. "Поэтому ей (Украине - ред.) придется найти определенный компромисс. И этот компромисс я вижу только в прямых переговорах, где высокопоставленные военные смогут обсуждать вопросы вместе с дипломатами, говорящими скорее о политическом контексте. Но результат должен быть достигнут последовательно, шаг за шагом", - подытожила экс-глава МИД Австрии. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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Экс-глава МИД Австрии о возможном перемирии
Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
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в мире, украина, россия, карин кнайсль, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Карин Кнайсль, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Австрия
Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева

Кнайсль назвала прямые переговоры с РФ единственным компромиссом для Украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти на компромисс в виде прямых переговоров, поделилась мнением с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
"Я считаю, что (у Украины - ред.) существует военная необходимость, учитывая их потребность в боеприпасах и солдатах. Сложилась динамика, которая положительна для российских Вооруженных сил и негативна для украинских", - сказала Карин Кнайсль РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
По ее словам, 30-дневное перемирие обеспечило бы сохранность амуниции и даст время на реорганизацию украинских воинских подразделений, что явно не в интересах другой стороны конфликта - России.
"Поэтому ей (Украине - ред.) придется найти определенный компромисс. И этот компромисс я вижу только в прямых переговорах, где высокопоставленные военные смогут обсуждать вопросы вместе с дипломатами, говорящими скорее о политическом контексте. Но результат должен быть достигнут последовательно, шаг за шагом", - подытожила экс-глава МИД Австрии.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Берн - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКарин КнайсльВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинАвстрия
 
 
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