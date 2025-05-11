Экс-глава МИД Австрии назвала диалог единственным компромиссом для Киева
Кнайсль назвала прямые переговоры с РФ единственным компромиссом для Украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Из-за дефицита военных и боеприпасов Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии, что не является выгодной позицией для РФ, поэтому Киев должен пойти на компромисс в виде прямых переговоров, поделилась мнением с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
"Я считаю, что (у Украины - ред.) существует военная необходимость, учитывая их потребность в боеприпасах и солдатах. Сложилась динамика, которая положительна для российских Вооруженных сил и негативна для украинских", - сказала Карин Кнайсль РИА Новости.
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По ее словам, 30-дневное перемирие обеспечило бы сохранность амуниции и даст время на реорганизацию украинских воинских подразделений, что явно не в интересах другой стороны конфликта - России.
"Поэтому ей (Украине - ред.) придется найти определенный компромисс. И этот компромисс я вижу только в прямых переговорах, где высокопоставленные военные смогут обсуждать вопросы вместе с дипломатами, говорящими скорее о политическом контексте. Но результат должен быть достигнут последовательно, шаг за шагом", - подытожила экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.