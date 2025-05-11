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В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде - РИА Новости, 11.05.2025
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19:09 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377030.html
В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде
В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде - РИА Новости, 11.05.2025
В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде
Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:09:00+03:00
2025-05-11T19:09:00+03:00
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове сотрудник военкомата наносил удары военнообязанному во время проверки документов. "В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай - в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после "общения" с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250504/mask-2014856393.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде

Депутат Рады Гончаренко призвал ликвидировать ТЦК в нынешнем виде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове сотрудник военкомата наносил удары военнообязанному во время проверки документов.
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке
4 мая, 11:13
"В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай - в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после "общения" с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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