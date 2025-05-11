Рейтинг@Mail.ru
До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 11.05.2025 (обновлено: 19:17 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016375321.html
До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии
До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 11.05.2025
До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии
Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:56:00+03:00
2025-05-11T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
владимир путин
карин кнайсль
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016376238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09f202a6e3ef4161c607cd6c937ca4e5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, просто объявить о 30-дневном перемирии недостаточно, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Австрии Карин Кнайсль. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. "Чтобы перемирие действительно состоялось, необходим мониторинг. Для этого должны состояться переговоры. Должен быть установлен контакт. Именно это предложил президент Путин, сказав: давайте начнем в следующий четверг в Стамбуле. Потому что нельзя просто объявить перемирие на 30 дней и на этом остановиться", - заявила Кнайсль агентству. "Чтобы перемирие действительно вступило в силу, требуется множество военно-технических контактов… Возможно, военных представителей будет больше, чем политиков и дипломатов, потому что сначала нужно решить военные вопросы, а затем уже политические", - считает Кнайсль. "Сейчас, я бы сказала, главное - организовать этот процесс: сформировать делегации и поддержать новую динамику", - подытожила она. Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016372483.html
украина
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-глава МИД Австрии о возможном перемирии
Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
2025-05-11T18:56
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016376238_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_220c3f7357fdfc5a62a60e308f7d8849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, владимир путин, карин кнайсль, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Карин Кнайсль, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Турция
До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии

Кнайсль: переговоры в Стамбуле нужны для согласования условий перемирия с Киевом

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, просто объявить о 30-дневном перемирии недостаточно, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Австрии Карин Кнайсль.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
"Чтобы перемирие действительно состоялось, необходим мониторинг. Для этого должны состояться переговоры. Должен быть установлен контакт. Именно это предложил президент Путин, сказав: давайте начнем в следующий четверг в Стамбуле. Потому что нельзя просто объявить перемирие на 30 дней и на этом остановиться", - заявила Кнайсль агентству.
"Чтобы перемирие действительно вступило в силу, требуется множество военно-технических контактов… Возможно, военных представителей будет больше, чем политиков и дипломатов, потому что сначала нужно решить военные вопросы, а затем уже политические", - считает Кнайсль.
"Сейчас, я бы сказала, главное - организовать этот процесс: сформировать делегации и поддержать новую динамику", - подытожила она.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.
Берн - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинКарин КнайсльВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала