https://ria.ru/20250511/ukraina-2016375321.html

До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии

До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 11.05.2025

До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии

Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:56:00+03:00

2025-05-11T18:56:00+03:00

2025-05-11T19:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, просто объявить о 30-дневном перемирии недостаточно, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Австрии Карин Кнайсль. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. "Чтобы перемирие действительно состоялось, необходим мониторинг. Для этого должны состояться переговоры. Должен быть установлен контакт. Именно это предложил президент Путин, сказав: давайте начнем в следующий четверг в Стамбуле. Потому что нельзя просто объявить перемирие на 30 дней и на этом остановиться", - заявила Кнайсль агентству. "Чтобы перемирие действительно вступило в силу, требуется множество военно-технических контактов… Возможно, военных представителей будет больше, чем политиков и дипломатов, потому что сначала нужно решить военные вопросы, а затем уже политические", - считает Кнайсль. "Сейчас, я бы сказала, главное - организовать этот процесс: сформировать делегации и поддержать новую динамику", - подытожила она. Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016372483.html

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Экс-глава МИД Австрии о возможном перемирии Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль 2025-05-11T18:56 true PT1M05S

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