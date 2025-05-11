До перемирия на Украине нужны переговоры, считает экс-глава МИД Австрии
Кнайсль: переговоры в Стамбуле нужны для согласования условий перемирия с Киевом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Возможное перемирие между Россией и Украиной требует мониторинга и переговоров по военно-техническим вопросам, договоренности по которым могут быть достигнуты в Стамбуле, просто объявить о 30-дневном перемирии недостаточно, поделилась мнением с РИА Новости экс-глава МИД, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Австрии Карин Кнайсль.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
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"Чтобы перемирие действительно состоялось, необходим мониторинг. Для этого должны состояться переговоры. Должен быть установлен контакт. Именно это предложил президент Путин, сказав: давайте начнем в следующий четверг в Стамбуле. Потому что нельзя просто объявить перемирие на 30 дней и на этом остановиться", - заявила Кнайсль агентству.
"Чтобы перемирие действительно вступило в силу, требуется множество военно-технических контактов… Возможно, военных представителей будет больше, чем политиков и дипломатов, потому что сначала нужно решить военные вопросы, а затем уже политические", - считает Кнайсль.
"Сейчас, я бы сказала, главное - организовать этот процесс: сформировать делегации и поддержать новую динамику", - подытожила она.
Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.