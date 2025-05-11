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Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 11.05.2025 (обновлено: 18:38 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016372483.html
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик - РИА Новости, 11.05.2025
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик
Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:36:00+03:00
2025-05-11T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "Предложение президента Путина встретиться в Стамбуле между русскими и украинцами без вмешательства извне является настоящим открытием. Посмотрим, сумеют ли украинцы ухватиться за эту протянутую руку или они будут упорствовать в своем желании продолжать боевые действия до своего полного поражения на поле боя", - сказал он. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, россия, украина, ги меттан, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ги Меттан, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Швейцария
Киев ждет поражение при отказе от переговоров, считает швейцарский политик

Политик Меттан: Киев проиграет, если откажется от предложенных РФ переговоров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
"Предложение президента Путина встретиться в Стамбуле между русскими и украинцами без вмешательства извне является настоящим открытием. Посмотрим, сумеют ли украинцы ухватиться за эту протянутую руку или они будут упорствовать в своем желании продолжать боевые действия до своего полного поражения на поле боя", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГи МеттанВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФШвейцария
 
 
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