https://ria.ru/20250511/ukraina-2016369735.html

Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить

Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить - РИА Новости, 11.05.2025

Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить

У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:05:00+03:00

2025-05-11T18:05:00+03:00

2025-05-11T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "Я считаю, что у всех сторон есть серьезная политическая воля положить конец войне на Украине. Но сейчас также важно найти решение, которое сохранит лицо всех сторон. Это не следует недооценивать", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости. Он также выразил сожаление, что Европа и, в частности Германия, не играют столь важную посредническую роль, как США. "Европейцы решили действовать и выступать как единая группа E-4 (ФРГ, Франция, Великобритания и Польша – ред.). Поэтому отдельный глава правительства не играет большой роли. Как немец, я считаю прискорбным то, что моя страна не задает тон и темп мирному процессу. США более важны как посредник, чем европейцы", - полагает Вад. Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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