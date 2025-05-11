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Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 11.05.2025 (обновлено: 18:08 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016369735.html
Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить
Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить - РИА Новости, 11.05.2025
Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить
У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:05:00+03:00
2025-05-11T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
ангела меркель
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "Я считаю, что у всех сторон есть серьезная политическая воля положить конец войне на Украине. Но сейчас также важно найти решение, которое сохранит лицо всех сторон. Это не следует недооценивать", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости. Он также выразил сожаление, что Европа и, в частности Германия, не играют столь важную посредническую роль, как США. "Европейцы решили действовать и выступать как единая группа E-4 (ФРГ, Франция, Великобритания и Польша – ред.). Поэтому отдельный глава правительства не играет большой роли. Как немец, я считаю прискорбным то, что моя страна не задает тон и темп мирному процессу. США более важны как посредник, чем европейцы", - полагает Вад. Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
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в мире, россия, украина, германия, ангела меркель, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Ангела Меркель, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить

Немецкий генерал Вад: у всех сторон конфликта на Украине есть воля его завершить

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Я считаю, что у всех сторон есть серьезная политическая воля положить конец войне на Украине. Но сейчас также важно найти решение, которое сохранит лицо всех сторон. Это не следует недооценивать", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Он также выразил сожаление, что Европа и, в частности Германия, не играют столь важную посредническую роль, как США.
"Европейцы решили действовать и выступать как единая группа E-4 (ФРГ, Франция, Великобритания и Польша – ред.). Поэтому отдельный глава правительства не играет большой роли. Как немец, я считаю прискорбным то, что моя страна не задает тон и темп мирному процессу. США более важны как посредник, чем европейцы", - полагает Вад.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
6 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияАнгела МеркельВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСША
 
 
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