Экс-советник Меркель оценил волю сторон конфликта на Украине его завершить
Немецкий генерал Вад: у всех сторон конфликта на Украине есть воля его завершить
Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У всех сторон вооруженного конфликта на Украине есть воля к его завершению, но при этом важно найти решение, которое позволит всем участникам сохранить лицо, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Я считаю, что у всех сторон есть серьезная политическая воля положить конец войне на Украине. Но сейчас также важно найти решение, которое сохранит лицо всех сторон. Это не следует недооценивать", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости.
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"Европейцы решили действовать и выступать как единая группа E-4 (ФРГ, Франция, Великобритания и Польша – ред.). Поэтому отдельный глава правительства не играет большой роли. Как немец, я считаю прискорбным то, что моя страна не задает тон и темп мирному процессу. США более важны как посредник, чем европейцы", - полагает Вад.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.