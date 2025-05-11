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Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев" - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 11.05.2025 (обновлено: 17:59 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016367846.html
Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев"
Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев" - РИА Новости, 11.05.2025
Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев"
Россия не приемлет идею о присутствии европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:45:00+03:00
2025-05-11T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Россия не приемлет идею о присутствии европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC."Нет, мы не можем (принять европейских "миротворцев" - ред.)", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Как отметил Песков, "Украина пыталась избежать переговоров" об урегулировании. Он отметил, что российское руководство при этом подчеркивало свою готовность к таким переговорам. По словам Пескова, президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о таких контактах.Французский президент Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев"

Песков: Россия не приемлет идею размещения на Украине европейских миротворцев

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины в Брюсселе
Флаг Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Россия не приемлет идею о присутствии европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC.
"Нет, мы не можем (принять европейских "миротворцев" - ред.)", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Как отметил Песков, "Украина пыталась избежать переговоров" об урегулировании. Он отметил, что российское руководство при этом подчеркивало свою готовность к таким переговорам. По словам Пескова, президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о таких контактах.
Французский президент Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Судьбу Европы решит Россия
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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