https://ria.ru/20250511/ukraina-2016367846.html

Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев"

Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев" - РИА Новости, 11.05.2025

Песков раскритиковал идею размещения на Украине европейских "миротворцев"

Россия не приемлет идею о присутствии европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:45:00+03:00

2025-05-11T17:45:00+03:00

2025-05-11T17:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Россия не приемлет идею о присутствии европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC."Нет, мы не можем (принять европейских "миротворцев" - ред.)", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Как отметил Песков, "Украина пыталась избежать переговоров" об урегулировании. Он отметил, что российское руководство при этом подчеркивало свою готовность к таким переговорам. По словам Пескова, президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о таких контактах.Французский президент Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий песков, в мире