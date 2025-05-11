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Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 11.05.2025 (обновлено: 17:50 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016367582.html
Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса
Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса - РИА Новости, 11.05.2025
Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса
Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:41:00+03:00
2025-05-11T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC.&quot;Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию&quot;, - заявил Песков.Он подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". Песков заявил, что "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Россия
Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса

Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине дипломатическим путем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC.
«

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". Песков заявил, что "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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