https://ria.ru/20250511/ukraina-2016367582.html

Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса

Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса - РИА Новости, 11.05.2025

Песков рассказал о работе Путина по урегулированию украинского вопроса

Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:41:00+03:00

2025-05-11T17:41:00+03:00

2025-05-11T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков.Он подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". Песков заявил, что "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина, россия