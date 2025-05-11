https://ria.ru/20250511/ukraina-2016356160.html
На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ
На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ
Сотрудник военкомата в Харькове на северо-востоке Украине дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:13:00+03:00
2025-05-11T16:13:00+03:00
2025-05-11T18:22:00+03:00
в мире
украина
харьков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на северо-востоке Украине дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) дважды ударил в живот парня, пока второй военком проверял документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным издания, инцидент произошел в Харькове. Позже в харьковском областном военкомате пояснили действия своего сотрудника провокационными действиями со стороны мужчины."В то же время руководство и личный состав харьковского областного ТЦК осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в споре, переросшем в физическое противостояние... По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
https://ria.ru/20250429/sotrudniki-2014135031.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ
В Харькове сотрудник военкомата дважды ударил военнообязанного
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на северо-востоке Украине дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) дважды ударил в живот парня, пока второй военком проверял документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным издания, инцидент произошел в Харькове
.
Позже в харьковском областном военкомате пояснили действия своего сотрудника провокационными действиями со стороны мужчины.
"В то же время руководство и личный состав харьковского областного ТЦК осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в споре, переросшем в физическое противостояние... По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.