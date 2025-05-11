https://ria.ru/20250511/ukraina-2016356160.html

На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ

На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025

На Украине сотрудник военкомата побил военнообязанного, пишут СМИ

Сотрудник военкомата в Харькове на северо-востоке Украине дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:13:00+03:00

2025-05-11T16:13:00+03:00

2025-05-11T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на северо-востоке Украине дважды ударил военнообязанного, пока проверяли его документы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) дважды ударил в живот парня, пока второй военком проверял документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным издания, инцидент произошел в Харькове. Позже в харьковском областном военкомате пояснили действия своего сотрудника провокационными действиями со стороны мужчины."В то же время руководство и личный состав харьковского областного ТЦК осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в споре, переросшем в физическое противостояние... По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

https://ria.ru/20250429/sotrudniki-2014135031.html

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