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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:56:00+03:00
2025-05-11T13:56:00+03:00
2025-05-11T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 13.48. Спустя минуту тревога расширилась на указанные регионы.
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харьковская область, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киев, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще в восьми областях Украины