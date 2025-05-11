https://ria.ru/20250511/ukraina-2016339438.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:56:00+03:00

2025-05-11T13:56:00+03:00

2025-05-11T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 13.48. Спустя минуту тревога расширилась на указанные регионы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

киев

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харьковская область, украина, киев, в мире