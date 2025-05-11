https://ria.ru/20250511/ukraina-2016323328.html

Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине

Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине

Великобритания поставляет Украине макеты вооружений в стиле IKEA, рассчитывая таким способом обмануть русских, пишет газета Times. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:55:00+03:00

2025-05-11T11:55:00+03:00

2025-05-11T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Великобритания поставляет Украине макеты вооружений в стиле IKEA, рассчитывая таким способом обмануть русских, пишет газета Times. "Британские военные отправляют украинским войскам <...> макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", — говорится в публикации. По данным издания, Британия хочет, чтобы Россия израсходовала снаряды, уничтожая макеты. Помимо этого, Лондон пытается заставить Москву думать, что Киеву предоставили больше вооружений, чем есть на самом деле. "Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет на Украину, и печатают их на материале, который затем отправляется в Киев, чтобы украинские войска собрали его за несколько часов", — указывается в статье.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью. Как заявляли в Кремле, накачивание постсоветской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров