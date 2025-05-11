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Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 11.05.2025 (обновлено: 23:37 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016323328.html
Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине
Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине
Великобритания поставляет Украине макеты вооружений в стиле IKEA, рассчитывая таким способом обмануть русских, пишет газета Times. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:55:00+03:00
2025-05-11T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Великобритания поставляет Украине макеты вооружений в стиле IKEA, рассчитывая таким способом обмануть русских, пишет газета Times. "Британские военные отправляют украинским войскам &lt;...&gt; макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", — говорится в публикации. По данным издания, Британия хочет, чтобы Россия израсходовала снаряды, уничтожая макеты. Помимо этого, Лондон пытается заставить Москву думать, что Киеву предоставили больше вооружений, чем есть на самом деле. &quot;Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет на Украину, и печатают их на материале, который затем отправляется в Киев, чтобы украинские войска собрали его за несколько часов&quot;, — указывается в статье.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью. Как заявляли в Кремле, накачивание постсоветской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, украина, россия, великобритания, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине

Times: Британия поставляет Украине макеты вооружений, пытаясь обмануть ВС РФ

© Фото : MOD/Cpl RiggБританский боевой танк Challenger 2
Британский боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : MOD/Cpl Rigg
Британский боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Великобритания поставляет Украине макеты вооружений в стиле IKEA, рассчитывая таким способом обмануть русских, пишет газета Times.
"Британские военные отправляют украинским войскам <...> макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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По данным издания, Британия хочет, чтобы Россия израсходовала снаряды, уничтожая макеты. Помимо этого, Лондон пытается заставить Москву думать, что Киеву предоставили больше вооружений, чем есть на самом деле.
«

"Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет на Украину, и печатают их на материале, который затем отправляется в Киев, чтобы украинские войска собрали его за несколько часов", — указывается в статье.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью. Как заявляли в Кремле, накачивание постсоветской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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