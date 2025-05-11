https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html

Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине

Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:35:00+03:00

2025-05-11T09:35:00+03:00

2025-05-11T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах —совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России, в то время как Макрон назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", — отметил он.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, сша