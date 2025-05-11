Рейтинг@Mail.ru
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 11.05.2025 (обновлено: 19:04 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:35:00+03:00
2025-05-11T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_3196d2111534943db4199b0bf24f24f6.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах —совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России, в то время как Макрон назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", — отметил он.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
россия
украина
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9e5189f4b6d837f275c6d5b568f92868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, США
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине

Пушков: Трамп, в отличие от Макрона, положительно оценил инициативу Путина

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах —совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России, в то время как Макрон назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала