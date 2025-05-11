Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
Пушков: Трамп, в отличие от Макрона, положительно оценил инициативу Путина
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина по переговорам, в отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах —совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России, в то время как Макрон назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", — отметил он.
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.