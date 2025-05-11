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В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья - РИА Новости, 11.05.2025
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08:22 11.05.2025 (обновлено: 09:30 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html
В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья
В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья - РИА Новости, 11.05.2025
В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья
Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:22:00+03:00
2025-05-11T09:30:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
в мире
вадим красносельский
москва
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА Новости.Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была "войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова". Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала "в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР".Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".Молдавская общественность ранее возмутилась тем, что в местных учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Министр образования страны Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, сказав, что новые пособия отражают "объективный подход к историческим событиям".Глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что у Тирасполя и Кишинева разные векторы изучения истории. По его словам, в Приднестровье работают румынские школы, которые посещают и приднестровские дети. Красносельский подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в учебных заведениях преподавали такую историю.
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011957937.html
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молдавия, кишинев, россия, в мире, вадим красносельский, москва
Молдавия, Кишинев, Россия, В мире, Вадим Красносельский, Москва
В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

Новый молдавский школьный учебник утверждает, что Кишинев воевал с РФ из-за ПМР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА Новости.

В 1992 году развернулись военные действия между вооруженными формированиями Приднестровской Молдавской Республики и Молдавией. Главной причиной конфликта стало провозглашение пришедшим в 1989 году к власти новым руководством Молдавской ССР курса на выход из Советского Союза и объединение с Румынией. Население Приднестровья и Гагаузии выступило против этого.

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Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была "войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова". Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала "в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР".
Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".
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Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Молдавская общественность ранее возмутилась тем, что в местных учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Министр образования страны Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, сказав, что новые пособия отражают "объективный подход к историческим событиям".
Глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что у Тирасполя и Кишинева разные векторы изучения истории. По его словам, в Приднестровье работают румынские школы, которые посещают и приднестровские дети. Красносельский подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в учебных заведениях преподавали такую историю.
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