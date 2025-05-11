https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html

В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья - РИА Новости, 11.05.2025

В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:22:00+03:00

2025-05-11T08:22:00+03:00

2025-05-11T09:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА Новости.Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была "войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова". Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала "в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР".Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".Молдавская общественность ранее возмутилась тем, что в местных учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Министр образования страны Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, сказав, что новые пособия отражают "объективный подход к историческим событиям".Глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что у Тирасполя и Кишинева разные векторы изучения истории. По его словам, в Приднестровье работают румынские школы, которые посещают и приднестровские дети. Красносельский подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в учебных заведениях преподавали такую историю.

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011957937.html

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html

https://ria.ru/20250324/pridnestrove-2006914439.html

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молдавия, кишинев, россия, в мире, вадим красносельский, москва