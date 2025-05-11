В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья
Новый молдавский школьный учебник утверждает, что Кишинев воевал с РФ из-за ПМР
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва, выяснило РИА Новости.
В 1992 году развернулись военные действия между вооруженными формированиями Приднестровской Молдавской Республики и Молдавией. Главной причиной конфликта стало провозглашение пришедшим в 1989 году к власти новым руководством Молдавской ССР курса на выход из Советского Союза и объединение с Румынией. Население Приднестровья и Гагаузии выступило против этого.
Как разобрался корреспондент РИА Новости, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была "войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова". Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала "в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР".
Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Молдавская общественность ранее возмутилась тем, что в местных учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Министр образования страны Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, сказав, что новые пособия отражают "объективный подход к историческим событиям".
Глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что у Тирасполя и Кишинева разные векторы изучения истории. По его словам, в Приднестровье работают румынские школы, которые посещают и приднестровские дети. Красносельский подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в учебных заведениях преподавали такую историю.