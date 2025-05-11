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В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну - РИА Новости, 11.05.2025
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20:31 11.05.2025 (обновлено: 20:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016384022.html
В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну
В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну - РИА Новости, 11.05.2025
В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну
В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:31:00+03:00
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг."У нас нет такой информации", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о планах Зеленского посетить Турцию в четверг.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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турция, в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Турция, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну

В Анкаре заявили, что нет информации о планах Зеленского посетить страну 15 мая

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
"У нас нет такой информации", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о планах Зеленского посетить Турцию в четверг.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина
Вчера, 15:27
 
ТурцияВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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