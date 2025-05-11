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Турция готова принять переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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17:01 11.05.2025 (обновлено: 17:19 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016362370.html
Турция готова принять переговоры России и Украины
Турция готова принять переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Турция готова принять переговоры России и Украины
Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:01:00+03:00
2025-05-11T17:19:00+03:00
россия
украина
турция
в мире
омер челик
владимир путин
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе, заявил в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик."Для Турции единственная выгода - это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки", - заявил Челик в эфире телеканала AHaber.По его словам, пока все "опрокидывают стол" переговоров, Турция организует переговоры."Турция стала страной, которой доверяют и которую считают справедливой в том, что касается посредничества на переговорах... Наш президент неоднократно заявлял, что Турция и Стамбул готовы к переговорам, все стороны об этом осведомлены. Они могут пройти как в среду, так и в другой день, это связано с техническими условиями. Как только обе стороны заявят, что у них полностью готовы технические условия и документы, касающиеся переговоров, как только скажут, что готовы сесть за стол переговоров - Стамбул будет готов", - подчеркнул Челик.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html
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россия, украина, турция, в мире, омер челик, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Украина, Турция, В мире, Омер Челик, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Турция готова принять переговоры России и Украины

Турция примет переговоры РФ и Украины после технической готовности сторон

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе, заявил в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик.
"Для Турции единственная выгода - это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки", - заявил Челик в эфире телеканала AHaber.
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По его словам, пока все "опрокидывают стол" переговоров, Турция организует переговоры.
"Турция стала страной, которой доверяют и которую считают справедливой в том, что касается посредничества на переговорах... Наш президент неоднократно заявлял, что Турция и Стамбул готовы к переговорам, все стороны об этом осведомлены. Они могут пройти как в среду, так и в другой день, это связано с техническими условиями. Как только обе стороны заявят, что у них полностью готовы технические условия и документы, касающиеся переговоров, как только скажут, что готовы сесть за стол переговоров - Стамбул будет готов", - подчеркнул Челик.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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РоссияУкраинаТурцияВ миреОмер ЧеликВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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