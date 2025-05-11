https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016362370.html
Турция готова принять переговоры России и Украины
Турция готова принять переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Турция готова принять переговоры России и Украины
Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:01:00+03:00
2025-05-11T17:01:00+03:00
2025-05-11T17:19:00+03:00
россия
украина
турция
в мире
омер челик
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе, заявил в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик."Для Турции единственная выгода - это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки", - заявил Челик в эфире телеканала AHaber.По его словам, пока все "опрокидывают стол" переговоров, Турция организует переговоры."Турция стала страной, которой доверяют и которую считают справедливой в том, что касается посредничества на переговорах... Наш президент неоднократно заявлял, что Турция и Стамбул готовы к переговорам, все стороны об этом осведомлены. Они могут пройти как в среду, так и в другой день, это связано с техническими условиями. Как только обе стороны заявят, что у них полностью готовы технические условия и документы, касающиеся переговоров, как только скажут, что готовы сесть за стол переговоров - Стамбул будет готов", - подчеркнул Челик.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html
https://ria.ru/20250511/ekspert-2016360118.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df72284a45d042aa7318eb15333d54c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, в мире, омер челик, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Украина, Турция, В мире, Омер Челик, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Турция готова принять переговоры России и Украины
Турция примет переговоры РФ и Украины после технической готовности сторон