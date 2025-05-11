https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016351737.html

В Турции назвали переговоры в Стамбуле шансом завершить конфликт на Украине

В Турции назвали переговоры в Стамбуле шансом завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

В Турции назвали переговоры в Стамбуле шансом завершить конфликт на Украине

Вероятное возобновление переговоров по Украине в Стамбуле необходимо "застраховать" от провокаций и вмешательств, это шанс для завершения конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:40:00+03:00

2025-05-11T15:40:00+03:00

2025-05-11T15:41:00+03:00

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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Вероятное возобновление переговоров по Украине в Стамбуле необходимо "застраховать" от провокаций и вмешательств, это шанс для завершения конфликта, заявил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров."Надо сделать всё, чтобы процесс, если он начнется, не прервался. Это хороший шанс завершить конфликт, как говорит господин президент (Эрдоган) в переговорах нет проигравшей стороны. Надо застраховать процесс от провокаций и вмешательств. Чтобы раз и навсегда завершить конфликт",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, украина, стамбул, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский