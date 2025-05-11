https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016273659.html

Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов

Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов - РИА Новости, 11.05.2025

Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов

Российские туристы, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину из Антальи, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. Российские туристы, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину из Антальи, сообщили РИА Новости отдыхающие.Авиакомпания возобновила полеты с турецких курортов в Москву в пятницу после их отмены в четверг. Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме, а отмененные полеты за 8 мая выполнили перевозчики Azur Air и SouthWind.Приехавшая на отдых в Сиде Марина сообщила, что должна была вылететь в Москву еще в четверг, из-за отмены рейса ей бесплатно продлили проживание в гостинице."Мы прилетели в Москву в 05.15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая", — рассказала туристка.По ее словам, в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи пришлось ждать около 2,5 часов. Она отметила, что о трансфере в аэропорт туристов не предупредили, собираться пришлось в экстренном режиме.

https://ria.ru/20250506/turtsija-2015205530.html

https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, в мире, туризм, турция