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Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов - РИА Новости, 11.05.2025
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Туризм
 
01:01 11.05.2025 (обновлено: 01:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016273659.html
Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов
Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов - РИА Новости, 11.05.2025
Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов
Российские туристы, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину из Антальи, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:01:00+03:00
2025-05-11T01:09:00+03:00
анталья (провинция)
turkish airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
в мире
туризм
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туризм
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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. Российские туристы, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину из Антальи, сообщили РИА Новости отдыхающие.Авиакомпания возобновила полеты с турецких курортов в Москву в пятницу после их отмены в четверг. Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме, а отмененные полеты за 8 мая выполнили перевозчики Azur Air и SouthWind.Приехавшая на отдых в Сиде Марина сообщила, что должна была вылететь в Москву еще в четверг, из-за отмены рейса ей бесплатно продлили проживание в гостинице."Мы прилетели в Москву в 05.15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая", — рассказала туристка.По ее словам, в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи пришлось ждать около 2,5 часов. Она отметила, что о трансфере в аэропорт туристов не предупредили, собираться пришлось в экстренном режиме.
https://ria.ru/20250506/turtsija-2015205530.html
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анталья (провинция), turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, в мире, туризм, турция
Анталья (провинция), Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air, В мире, Туризм, Турция, Туризм
Российские туристы вернулись из Антальи после отмены авиарейсов

Российские туристы вернулись домой из Антальи спустя три дня после отмены рейсов

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. Российские туристы, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись на родину из Антальи, сообщили РИА Новости отдыхающие.
Авиакомпания возобновила полеты с турецких курортов в Москву в пятницу после их отмены в четверг. Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме, а отмененные полеты за 8 мая выполнили перевозчики Azur Air и SouthWind.
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Приехавшая на отдых в Сиде Марина сообщила, что должна была вылететь в Москву еще в четверг, из-за отмены рейса ей бесплатно продлили проживание в гостинице.
"Мы прилетели в Москву в 05.15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая", — рассказала туристка.
По ее словам, в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи пришлось ждать около 2,5 часов. Она отметила, что о трансфере в аэропорт туристов не предупредили, собираться пришлось в экстренном режиме.
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ТуризмАнталья (провинция)Turkish AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur AirВ миреТуризмТурция
 
 
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