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В Турции оценили сроки организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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15:37 11.05.2025 (обновлено: 15:38 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/turtsija-2016351195.html
В Турции оценили сроки организации переговоров России и Украины
В Турции оценили сроки организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
В Турции оценили сроки организации переговоров России и Украины
Организация и проведение вероятных переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине не займет много времени после конкретизации позиций сторон,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:37:00+03:00
2025-05-11T15:38:00+03:00
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Организация и проведение вероятных переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине не займет много времени после конкретизации позиций сторон, сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti). Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. "Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле -ред) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках процесс подготовки к вероятным переговорам в Стамбуле.
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в мире, стамбул, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Турции оценили сроки организации переговоров России и Украины

Ak Parti: организация переговоров по Украине в Стамбуле не займет много времени

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Организация и проведение вероятных переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине не займет много времени после конкретизации позиций сторон, сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
"Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле -ред) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках процесс подготовки к вероятным переговорам в Стамбуле.
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