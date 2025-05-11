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Эксперт назвал продукт, который подешевеет в мае в три раза

Эксперт назвал продукт, который подешевеет в мае в три раза - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт назвал продукт, который подешевеет в мае в три раза

В мае цены на клубнику в России снизятся в два-три раза. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:15:00+03:00

2025-05-11T02:15:00+03:00

2025-05-11T02:15:00+03:00

россия

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игорь балынин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В мае цены на клубнику в России снизятся в два-три раза. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Это произойдет из-за того, что на полках российских магазинов появятся ягоды, выращенные в России."Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а, во-вторых, ввиду меньшего числа посредников", — пояснил эксперт.Помимо этого, из-за укрепления рубля начнут постепенно снижаться цены на зарубежную электронику — мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. За месяц можно будет увидеть снижение цен примерно на 5%. С учетом акций магазинов оно может доходить до 10-12%.По мнению Балынина, из-за введенных США таможенных пошлин, китайские производители могут перестроить торговые потоки и увеличить присутствие на российском рынке. Это приведет к тому, что уже в мае могут снизиться цены на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти.

https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60