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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.05.2025
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Центр" после окончания перемирия нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, противник потерял до 460 военнослужащих,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" после окончания перемирия нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, красноармейск, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Красноармейск, Алексеевка
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
МО РФ: группировка "Центр" улучшила тактическое положение