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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 11.05.2025 (обновлено: 12:20 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/tsentr-2016324874.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.05.2025
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Центр" после окончания перемирия нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, противник потерял до 460 военнослужащих,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
красноармейск
алексеевка
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" после окончания перемирия нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
красноармейск
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, красноармейск, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Красноармейск, Алексеевка
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

МО РФ: группировка "Центр" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" после окончания перемирия нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКрасноармейскАлексеевка
 
 
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