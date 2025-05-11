Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Украина должна согласиться на это немедленно", — написал он.
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Другие заявления американского лидера:
- переговоры России и Украины как минимум определят, возможна ли сделка;
- при этом, по словам Трампа, он начинает сомневаться, что Киев пойдет на эту сделку:
«
Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом.
Предложение о прямых переговорах
Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие.