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Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
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19:29 11.05.2025 (обновлено: 20:12 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html
Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией
Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией
Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:29:00+03:00
2025-05-11T20:12:00+03:00
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ВАШНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Украина должна согласиться на это немедленно", — написал он.Другие заявления американского лидера: Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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В мире, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мария Захарова, США, Украина

Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Украина должна согласиться на это немедленно", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Другие заявления американского лидера:
  • переговоры России и Украины как минимум определят, возможна ли сделка;
  • при этом, по словам Трампа, он начинает сомневаться, что Киев пойдет на эту сделку:
«
Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом.
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США

Предложение о прямых переговорах

Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина
Вчера, 09:26
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
В миреДональд ТрампРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСШАУкраина
 
 
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