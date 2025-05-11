https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html

Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией

Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025

Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией

Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:29:00+03:00

2025-05-11T19:29:00+03:00

2025-05-11T20:12:00+03:00

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ВАШНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Украина должна немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Украина должна согласиться на это немедленно", — написал он.Другие заявления американского лидера: Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, россия, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, сша, украина