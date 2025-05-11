https://ria.ru/20250511/tramp-2016378441.html
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:22:00+03:00
2025-05-11T19:22:00+03:00
2025-05-11T21:57:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."Украина должна согласиться на это немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка"."Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией
Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах