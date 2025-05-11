https://ria.ru/20250511/tramp-2016378441.html

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:22:00+03:00

2025-05-11T19:22:00+03:00

2025-05-11T21:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."Украина должна согласиться на это немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка"."Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

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