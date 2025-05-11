https://ria.ru/20250511/tramp-2016355231.html

NBC узнал о камнях преткновения в отношениях Трампа и Нетаньяху

NBC узнал о камнях преткновения в отношениях Трампа и Нетаньяху - РИА Новости, 11.05.2025

NBC узнал о камнях преткновения в отношениях Трампа и Нетаньяху

Разногласия по вопросам Ирана и сектора Газа негативно сказываются на отношениях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:08:00+03:00

2025-05-11T16:08:00+03:00

2025-05-11T16:08:00+03:00

в мире

иран

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разногласия по вопросам Ирана и сектора Газа негативно сказываются на отношениях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Когда в январе президент Дональд Трамп вступил в должность, он и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху имели близкие точки зрения относительно решения наиболее острых проблем в их отношениях: войны в Газе и агрессии со стороны Ирана… однако в последние недели отношения между Трампом и Нетаньяху стали натянутыми, так как лидеры имеют все больше разногласий в отношении стратегии борьбы с этими вызовами", - говорится в материале на сайте телеканала. Лишь за последнюю неделю Нетаньяху два раза рассердился из-за публичных замечаний Трампа, в частности, когда тот сказал, что пока не решил, будет ли Ирану разрешено обогащать уран в рамках новой ядерной сделки, которая сейчас прорабатывается. По данным телеканала, подход Трампа к Ирану является самым большим камнем преткновения для Нетаньяху. В частном порядке он заявил, что считает переговоры Трампа с Ираном потерей времени. В свою очередь Трамп был раздражен решением Нетаньяху начать новое военное наступление в Газе, которое, по мнению американского лидера, идет вразрез с его планами по восстановлению данной территории. В воскресенье в Маскате при посредничестве оманской стороны начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе и снятию с Тегерана экономических санкций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250511/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

https://ria.ru/20250418/voyna-2011924032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи, nbc, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году