https://ria.ru/20250511/tramp-2016299576.html

Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном

Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном - РИА Новости, 11.05.2025

Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил в соцсети Truth Social, что он "существенно увеличит объем торговли" РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:55:00+03:00

2025-05-11T07:55:00+03:00

2025-05-11T07:57:00+03:00

в мире

индия

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дональд трамп

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил в соцсети Truth Social, что он "существенно увеличит объем торговли" с обеими странами для их поддержки, и пообещал работать над решением конфликта в Кашмире. В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после "тысячи лет" прийти к решению относительно Кашмира", - написал Трамп. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250511/indiya-2016295543.html

https://ria.ru/20250507/sindur-2015432683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, пакистан, кашмир, дональд трамп, операция синдур в пакистане