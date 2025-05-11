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Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном - РИА Новости, 11.05.2025
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07:55 11.05.2025 (обновлено: 07:57 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/tramp-2016299576.html
Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном
Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил в соцсети Truth Social, что он "существенно увеличит объем торговли" РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:55:00+03:00
2025-05-11T07:57:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
дональд трамп
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил в соцсети Truth Social, что он "существенно увеличит объем торговли" с обеими странами для их поддержки, и пообещал работать над решением конфликта в Кашмире. В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после "тысячи лет" прийти к решению относительно Кашмира", - написал Трамп. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250511/indiya-2016295543.html
https://ria.ru/20250507/sindur-2015432683.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, дональд трамп, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Дональд Трамп, Операция Синдур в Пакистане
Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном

Трамп пообещал увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном для их поддержки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил в соцсети Truth Social, что он "существенно увеличит объем торговли" с обеими странами для их поддержки, и пообещал работать над решением конфликта в Кашмире.
В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
После индийского удара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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"Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после "тысячи лет" прийти к решению относительно Кашмира", - написал Трамп.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане
7 мая, 05:15
 
В миреИндияПакистанКашмирДональд ТрампОперация Синдур в Пакистане
 
 
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