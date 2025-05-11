https://ria.ru/20250511/tramp-2016295732.html

Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ

Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025

Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:53:00+03:00

2025-05-11T06:53:00+03:00

2025-05-11T06:53:00+03:00

в мире

сша

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майк уолтц

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий госсекретарю Марко Рубио, передает агентство Блумберг. Ранее Трамп заявил об увольнении советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "Трамп оттеснил на второй план совет по национальной безопасности, орган, лидер и старшие сотрудники которого часто были выдающимися голосами в формировании внешней политики США", - пишет агентство. Отмечается, что союзники Трампа утверждают, что совет национальной безопасности "давно пора было сокращать", поскольку при предыдущих президентах, которые в значительной степени полагались на него при формировании политики, он стал слишком раздутым.

https://ria.ru/20250511/tramp-2016274257.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, оон