Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ
Блумберг: Трамп сократил штат и влияние совета по нацбезопасности
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий госсекретарю Марко Рубио, передает агентство Блумберг.
Ранее Трамп заявил об увольнении советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
"Трамп оттеснил на второй план совет по национальной безопасности, орган, лидер и старшие сотрудники которого часто были выдающимися голосами в формировании внешней политики США", - пишет агентство.
Отмечается, что союзники Трампа утверждают, что совет национальной безопасности "давно пора было сокращать", поскольку при предыдущих президентах, которые в значительной степени полагались на него при формировании политики, он стал слишком раздутым.