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Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
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06:53 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/tramp-2016295732.html
Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ
Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:53:00+03:00
2025-05-11T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий госсекретарю Марко Рубио, передает агентство Блумберг. Ранее Трамп заявил об увольнении советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "Трамп оттеснил на второй план совет по национальной безопасности, орган, лидер и старшие сотрудники которого часто были выдающимися голосами в формировании внешней политики США", - пишет агентство. Отмечается, что союзники Трампа утверждают, что совет национальной безопасности "давно пора было сокращать", поскольку при предыдущих президентах, которые в значительной степени полагались на него при формировании политики, он стал слишком раздутым.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016274257.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Уолтц, ООН
Трамп отодвинул на второй план совет по нацбезопасности, пишут СМИ

Блумберг: Трамп сократил штат и влияние совета по нацбезопасности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности, сократив его штат и влияние и предоставив больше полномочий госсекретарю Марко Рубио, передает агентство Блумберг.
Ранее Трамп заявил об увольнении советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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"Трамп оттеснил на второй план совет по национальной безопасности, орган, лидер и старшие сотрудники которого часто были выдающимися голосами в формировании внешней политики США", - пишет агентство.
Отмечается, что союзники Трампа утверждают, что совет национальной безопасности "давно пора было сокращать", поскольку при предыдущих президентах, которые в значительной степени полагались на него при формировании политики, он стал слишком раздутым.
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В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоМайк УолтцООН
 
 
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