https://ria.ru/20250511/tramp-2016287237.html
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о прогрессе в переговорах с Китаем. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:49:00+03:00
2025-05-11T02:49:00+03:00
2025-05-11T02:49:00+03:00
в мире
китай
сша
швейцария
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_3196d2111534943db4199b0bf24f24f6.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о прогрессе в переговорах с Китаем. "Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере", - написал Трамп. Он заявил о достижении "отличного прогресса". Торговые отношение США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html
китай
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9e5189f4b6d837f275c6d5b568f92868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, швейцария, дональд трамп
В мире, Китай, США, Швейцария, Дональд Трамп
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем
Трамп заявил об отличном прогрессе в переговорах США и Китая