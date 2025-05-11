https://ria.ru/20250511/tramp-2016287237.html

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем - РИА Новости, 11.05.2025

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о прогрессе в переговорах с Китаем. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:49:00+03:00

2025-05-11T02:49:00+03:00

2025-05-11T02:49:00+03:00

в мире

китай

сша

швейцария

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о прогрессе в переговорах с Китаем. "Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере", - написал Трамп. Он заявил о достижении "отличного прогресса". Торговые отношение США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров.

https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

китай

сша

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, швейцария, дональд трамп