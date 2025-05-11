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WSJ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине сложнее, чем он думал - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:17 11.05.2025 (обновлено: 01:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/tramp-2016274257.html
WSJ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине сложнее, чем он думал
WSJ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине сложнее, чем он думал - РИА Новости, 11.05.2025
WSJ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине сложнее, чем он думал
Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:17:00+03:00
2025-05-11T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сектор газа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось сложнее, чем он ожидал, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече. "Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал", - пишет издание. В частности, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине стали растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам. Издание отмечает, что Трамп подчеркнул, по его утверждению, "сложности в переговорах с российской стороной". Трамп также добавил, что конфликт в секторе Газа "особенно сложный, поскольку там воюют уже тысячу лет", пишет издание. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016228951.html
https://ria.ru/20250510/tramp-2016246887.html
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украина
россия
сша
сектор газа
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сектор газа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сектор Газа
WSJ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине сложнее, чем он думал

WSJ: Трамп признал, что решить конфликты на Украине и в Газе оказалось сложнее

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось сложнее, чем он ожидал, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
"Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал", - пишет издание.
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Вчера, 17:16
В частности, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине стали растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам. Издание отмечает, что Трамп подчеркнул, по его утверждению, "сложности в переговорах с российской стороной".
Трамп также добавил, что конфликт в секторе Газа "особенно сложный, поскольку там воюют уже тысячу лет", пишет издание.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
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Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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