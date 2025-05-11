https://ria.ru/20250511/traktor-2016342159.html

В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир

В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир - РИА Новости, 11.05.2025

В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир

В Брестской области трактор столкнулся с пассажирским поездом, где находился 151 человек, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:19:00+03:00

2025-05-11T14:19:00+03:00

2025-05-11T15:48:00+03:00

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МИНСК, 11 мая — РИА Новости. В Брестской области трактор столкнулся с пассажирским поездом, где находился 151 человек, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале. "Одиннадцатого мая в 11:36 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение трактора с ковшом со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда № 676 Брест — Гомель. На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир", — говорится в заявлении.По оперативным данным, пострадавших нет, повреждена обшивка вагонов.Уточняется, что в 12:17 поезд отправился по установленному маршруту со станции Городец с задержкой на 42 минуты.

https://ria.ru/20250504/rumynija-2014899987.html

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Ольга Фомченкова

брестская область, городец, белорусская железная дорога, белоруссия, в мире