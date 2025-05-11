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В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир - РИА Новости, 11.05.2025
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14:19 11.05.2025 (обновлено: 15:48 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/traktor-2016342159.html
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир - РИА Новости, 11.05.2025
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир
В Брестской области трактор столкнулся с пассажирским поездом, где находился 151 человек, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:19:00+03:00
2025-05-11T15:48:00+03:00
брестская область
городец
белорусская железная дорога
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 мая — РИА Новости. В Брестской области трактор столкнулся с пассажирским поездом, где находился 151 человек, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале. "Одиннадцатого мая в 11:36 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение трактора с ковшом со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда № 676 Брест — Гомель. На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир", — говорится в заявлении.По оперативным данным, пострадавших нет, повреждена обшивка вагонов.Уточняется, что в 12:17 поезд отправился по установленному маршруту со станции Городец с задержкой на 42 минуты.
https://ria.ru/20250504/rumynija-2014899987.html
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городец
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брестская область, городец, белорусская железная дорога, белоруссия, в мире
Брестская область, Городец, Белорусская железная дорога, Белоруссия, В мире
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором был 151 пассажир

В Брестской области трактор столкнулся с поездом, где находился 151 пассажир

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МИНСК, 11 мая — РИА Новости. В Брестской области трактор столкнулся с пассажирским поездом, где находился 151 человек, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале.
"Одиннадцатого мая в 11:36 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение трактора с ковшом со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда № 676 Брест — Гомель. На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир", — говорится в заявлении.
По оперативным данным, пострадавших нет, повреждена обшивка вагонов.
Уточняется, что в 12:17 поезд отправился по установленному маршруту со станции Городец с задержкой на 42 минуты.
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