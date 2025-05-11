https://ria.ru/20250511/tabakov-2015608914.html

За что Табаков выгнал Хабенского из "Табакерки": месть или принцип?

За что Табаков выгнал Хабенского из "Табакерки": месть или принцип? - РИА Новости, 11.05.2025

За что Табаков выгнал Хабенского из "Табакерки": месть или принцип?

Конфликт между Олегом Табаковым и Константином Хабенским, из-за которого молодого актера исключили из театра "Табакерка", до сих пор вызывает вопросы. Одни... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:00:00+03:00

2025-05-11T09:00:00+03:00

2025-05-11T09:00:00+03:00

константин хабенский

олег табаков

марина зудина

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Конфликт между Олегом Табаковым и Константином Хабенским, из-за которого молодого актера исключили из театра "Табакерка", до сих пор вызывает вопросы. Одни говорили, что великий Олег Павлович не стерпел недисциплинированности, другие уверяли, что были личные мотивы.Более того, Хабенского обвиняли в тайном романе с Мариной Зудиной, женой Олега Табакова. Сам художественный руководитель Московского театра "Табакерка" никогда публично не комментировал эту ситуацию подробно. Что же случилось на самом деле? История театра "Табакерка"В 1974 году Олег Табаков набрал 49 школьников в театральную студию при Дворце пионеров. Через два годы из них осталось лишь восемь человек — самых талантливых и дисциплинированных. В 1976-м Табаков набрал курс в ГИТИСе, куда вошли его лучшие ученики, включая Елену Майорову и Андрея Смолякова.В 1977 году студия переехала в бывший угольный склад на улице Чаплыгина, который актеры отремонтировали своими силами. Уже в 1978-м состоялась первая постановка, а театр получил неофициальное название "Табакерка". Однако в 1980 году власти запретили студии работать из-за "идеологических нарушений", и лишь в 1986 театр получил официальный статус.С 1989 года начались попытки построить новое здание для "Табакерки". Из-за финансовых трудностей и бюрократических проволочек реализовать проект удалось только к 2016 году."Почти 20 лет, в течение которых строилась эта сцена, я ждал исполнения своей мечты, которая, к счастью, реализовалась", — вспоминал Олег Табаков.Новую сцену на Малой Сухаревской площади открыли спектаклем "Матросская тишина" с участием звезд театра и эстрады. Так завершился многолетний путь "Табакерки" от подвальной студии до одного из ведущих театров страны.Однако за этим триумфом скрывались не только творческие победы, но и личные драмы. Одной из самых громких стала история, связанная с Мариной Зудиной, супругой Табакова, ведущей актрисой театра. С 1987 года Марина была не просто членом труппы, но и музой "Табакерки". Однако все изменилось, когда в театре появился Константин Хабенский.Молодой, талантливый и харизматичный актер быстро занял особое место в труппе. Его творческий дуэт с Зудиной на сцене был настолько органичен, что за кулисами начали шептаться о возможном романе. Особенно много разговоров вызвал спектакль с их откровенными сценами, где страсть персонажей казалась слишком реальной.Почему Табаков не простил Хабенскому даже таланта?Семейная жизнь Олега Табакова и Марины Зудиной начала давать трещины в тот момент, когда молодая супруга решила всерьез посвятить себя творческой деятельности. Олег Павлович щедро одаривал ее главными ролями в спектаклях. Однако именно это благое намерение стало причиной новых волнений в их семейной жизни. В одном из спектаклей партнером по сцене Зудиной оказался харизматичный и талантливый Константин Хабенский. С ним ей предстояло играть откровенные и эмоционально насыщенные сцены, требующие ежедневных многочасовых репетиций и полного погружения в образы.Постепенно рабочие отношения между Зудиной и Хабенским стали выходить за рамки профессиональных, что не могло остаться незамеченным в театральной среде. Табаков решил, что между актерами возникла не только сценическая, но и личная химия. Это породило массу сплетен за кулисами.Табаков принял жесткое решение. Он не только снял Хабенского с роли, объяснив это его занятостью в других проектах, но и полностью исключил возможность их дальнейшего совместного участия в каких-либо постановках.К тому же завсегдатаи "Табакерки" были удивлены такому решению. Главная проблема заключалась в том, что Табаков снял с роли Константина Хабенского и назначил вместо него Игоря Миркурбанова, давнего любимца режиссера Богомолова. Миркурбанов — актер достойный, но не такой медийный, как Хабенский, а значит, не столь прибыльный. У зрителей назрел вопрос, оправдана ли стоимость билетов после смены ведущего актера?Хабенский о ТабаковеПозже в интервью Константин Хабенской прокомментировал свои отношения с Олегом Павловичем. О бывшем руководителе актер отзывался с уважением, но признал, что недопонимания у них были."Он не занимался нравоучениями, он всегда очень точно, по-актерски разбирал какие-то вещи. Говорил: Костя, у тебя здесь шаг неправильный или попробуй уйти от Хабенского и перейти в другое качество. Это были очень точные задания. У нас были, естественно, недопонимания с точки зрения материала, моей занятости в репертуаре и новых работах театра. Были недопонимания, может быть, даже выходящие в конфликты. Это была моя правда, и это была Олега Павловича. Сейчас с лихвой ко мне возвращаются эти бумеранги недопонимания", — признался актер.Однако возможный роман с Зудиной Хабенский никак не комментировал. Также не давали комментарии по этому поводу сама актриса и уже покойный Олег Табаков.История их троих — это не просто театральные сплетни, а сложное переплетение творчества, амбиций и человеческих эмоций. Даже спустя годы она оставляет вопросы без однозначных ответов. Был ли уход Хабенского из "Табакерки" исключительно творческим решением или за ним стояла личная драма? Действительно ли между Зудиной и Хабенским существовало нечто большее, чем сценический дуэт? Или это лишь домыслы, раздутые закулисными разговорами?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин хабенский, олег табаков, марина зудина