https://ria.ru/20250511/sud-2016294815.html

Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой

Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой - РИА Новости, 11.05.2025

Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой

Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:10:00+03:00

2025-05-11T06:10:00+03:00

2025-05-11T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение об отмене судебного приказа",- сказали в суде. Четырнадцатого апреля иск ТСЖ к Волочковой о взыскании задолженности был удовлетворен, сумма не уточнялась. По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не сообщается. Тверской суд Москвы в 2024 году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ. Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года.

https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html

https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, анастасия волочкова, тсж, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса