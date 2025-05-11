https://ria.ru/20250511/sud-2016294815.html
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой - РИА Новости, 11.05.2025
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой
Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:10:00+03:00
2025-05-11T06:10:00+03:00
2025-05-11T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение об отмене судебного приказа",- сказали в суде. Четырнадцатого апреля иск ТСЖ к Волочковой о взыскании задолженности был удовлетворен, сумма не уточнялась. По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не сообщается. Тверской суд Москвы в 2024 году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ. Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года.
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html
https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой
Суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга по коммунальным платежам