Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:10 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/sud-2016294815.html
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой - РИА Новости, 11.05.2025
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой
Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:10:00+03:00
2025-05-11T06:10:00+03:00
шоубиз
происшествия
москва
анастасия волочкова
тсж
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003806106_0:0:2282:1284_1920x0_80_0_0_8f9f1081cb53dcefc90e4258cfc425d6.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение об отмене судебного приказа",- сказали в суде. Четырнадцатого апреля иск ТСЖ к Волочковой о взыскании задолженности был удовлетворен, сумма не уточнялась. По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не сообщается. Тверской суд Москвы в 2024 году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ. Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года.
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html
https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003806106_51:0:2119:1551_1920x0_80_0_0_37c38b2333966ec3b55dfd540d2cee2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, анастасия волочкова, тсж, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Происшествия, Москва, Анастасия Волочкова, ТСЖ, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд отменил приказ о взыскании задолженности с Волочковой

Суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга по коммунальным платежам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анастасия Волочкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве вынес определение об отмене приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение об отмене судебного приказа",- сказали в суде.
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Вчера, 05:56
Четырнадцатого апреля иск ТСЖ к Волочковой о взыскании задолженности был удовлетворен, сумма не уточнялась.
По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не сообщается.
Тверской суд Москвы в 2024 году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ. Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду
14 сентября 2024, 05:11
 
ШоубизПроисшествияМоскваАнастасия ВолочковаТСЖШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала