https://ria.ru/20250511/stavropole-2016366404.html

На Ставрополье подожгли букву V на стеле "КислоVодск"

На Ставрополье подожгли букву V на стеле "КислоVодск" - РИА Новости, 11.05.2025

На Ставрополье подожгли букву V на стеле "КислоVодск"

Неизвестные подожгли букву V на стеле "КислоVодск" в Ставропольском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:31:00+03:00

2025-05-11T17:31:00+03:00

2025-05-11T17:32:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Неизвестные подожгли букву V на стеле "КислоVодск" в Ставропольском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее буква V была выделена георгиевской лентой и триколором. "По предварительным данным, неустановленное лицо рано утром 11 мая, используя емкость с горючей жидкостью, совершило поджег одной из букв на стеле при въезде в Кисловодск. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, национальной вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)", - говорится в сообщении пресс-службы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры края, уточнили в пресс-службе. Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил об установлении новой временной буквы. "Уже установили на месте сожженной подлецами символичной буквы V временную букву. Спасибо мастерам. В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем поврежденные участки стелы", - написал Моисеев в своем Telegram-канале. В мае 2024 года за поджог буквы V на стеле "КислоVодск" суд в Ставропольском крае приговорил жителя Кисловодска по делу об участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму более чем 1,5 миллиона рублей, а его знакомого - к 1,5 года лишения свободы. Бюджету администрации города был причинен ущерб на сумму более чем 127 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе СУСК России по региону.

https://ria.ru/20240807/novosibirsk-1964600794.html

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происшествия, кисловодск, ставропольский край, россия