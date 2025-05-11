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Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии - РИА Новости, 11.05.2025
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16:47 11.05.2025 (обновлено: 20:07 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/starmer-2016360368.html
Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии
Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии - РИА Новости, 11.05.2025
Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии
Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:47:00+03:00
2025-05-11T20:07:00+03:00
в мире
россия
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на Владимира Путина. "Россия нам не враг", — говорится в публикации. На этой неделе Стармер написал, что вводит санкции против России для усиления давления на Путина.В пятницу Великобритания ввела ограничительные меры против 101 морского судна, якобы связанного с Россией, против страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями. Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал такой шаг.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016189204.html
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в мире, россия, великобритания, кир стармер, владимир путин, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Путин, Андрей Келин
Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии

Кертен осудил заявление Стармера о санкциях против РФ для давления на Путина

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на Владимира Путина.

"Россия нам не враг", — говорится в публикации.
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На этой неделе Стармер написал, что вводит санкции против России для усиления давления на Путина.

В пятницу Великобритания ввела ограничительные меры против 101 морского судна, якобы связанного с Россией, против страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.

Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал такой шаг.
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В миреРоссияВеликобританияКир СтармерВладимир ПутинАндрей Келин
 
 
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