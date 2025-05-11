Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии
Кертен осудил заявление Стармера о санкциях против РФ для давления на Путина
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на Владимира Путина.
"Россия нам не враг", — говорится в публикации.
"Россия нам не враг", — говорится в публикации.
На этой неделе Стармер написал, что вводит санкции против России для усиления давления на Путина.
В пятницу Великобритания ввела ограничительные меры против 101 морского судна, якобы связанного с Россией, против страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.
Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал такой шаг.
В пятницу Великобритания ввела ограничительные меры против 101 морского судна, якобы связанного с Россией, против страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.
Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал такой шаг.
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9 мая, 22:37