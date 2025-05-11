https://ria.ru/20250511/starmer-2016360368.html

Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии

Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии - РИА Новости, 11.05.2025

Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии

Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:47:00+03:00

2025-05-11T16:47:00+03:00

2025-05-11T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление премьера Британии Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на Владимира Путина. "Россия нам не враг", — говорится в публикации. На этой неделе Стармер написал, что вводит санкции против России для усиления давления на Путина.В пятницу Великобритания ввела ограничительные меры против 101 морского судна, якобы связанного с Россией, против страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями. Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал такой шаг.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016189204.html

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в мире, россия, великобритания, кир стармер, владимир путин, андрей келин