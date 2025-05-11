https://ria.ru/20250511/stambul-2016362545.html

Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле

Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле

Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:03:00+03:00

2025-05-11T17:03:00+03:00

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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров."Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам.На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных."Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.

https://ria.ru/20250511/erdogan--2016350215.html

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стамбул, в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский