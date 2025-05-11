https://ria.ru/20250511/stambul-2016362545.html
Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле
Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле
Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:03:00+03:00
2025-05-11T17:03:00+03:00
2025-05-11T17:14:00+03:00
стамбул
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров."Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам.На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных."Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.
https://ria.ru/20250511/erdogan--2016350215.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
Стамбул, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Источник рассказал о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле
Подготовка и организация переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались