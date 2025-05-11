https://ria.ru/20250511/sssr-2016297254.html

"Другая война": в США неожиданно высказались о Великой Отечественной войне

"Другая война": в США неожиданно высказались о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 11.05.2025

"Другая война": в США неожиданно высказались о Великой Отечественной войне

Высадка союзников в Нормандии могла бы провалиться без помощи Красной Армии, пишет бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на платформе Substack. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:21:00+03:00

2025-05-11T07:21:00+03:00

2025-05-11T07:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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нормандия

сша

россия

скотт риттер

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Высадка союзников в Нормандии могла бы провалиться без помощи Красной Армии, пишет бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на платформе Substack."Одним из факторов, сыгравших важную роль в успешной высадке в Нормандии в 1944 году, была другая война, о которой большинство американцев знают очень мало, — война на Восточном фронте между Советским Союзом и нацистской Германией", — объяснил он.Аналитик упоминает две наступательные операции Красной Армии: "Багратион" и Днепровско-Карпатскую операцию, из-за которых фашистам пришлось перебросить резервы из Франции на Восточный фронт, что в свою очередь помогло союзникам открыть второй фронт в Нормандии."Перевес американских и британских войск в Нормандии был невелик и был бы еще меньше, если бы Советы не осуществили две операции <…> Американцам не мешало бы вспомнить слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который в письме советскому лидеру Иосифу Сталину отметил, что именно русская армия выпотрошила немецкую военную машину. И это обошлось невообразимой ценой", — добавил Риттер.Риттер также напомнил, что Россия, в отличие от других стран, не забывает подвигов союзников и также чтит их память, в отличие от других стран.Президент России Владимир Путин на параде Победы заявил, что Москва всегда будет помнить вклад союзнических армий, участников сопротивления, и всех, кто сражался во имя мирного будущего.Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах, и объявил 8 мая Днем Победы, заявив, что его страна намного больше других сделала для победы во Второй Мировой войне. Более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую Мировые войны.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015906715.html

https://ria.ru/20250510/ssha-2016152815.html

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

нормандия

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в мире, нормандия, сша, россия, скотт риттер, 80-летие победы в великой отечественной войне