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"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона
"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона - РИА Новости, 11.05.2025
"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона
Американский аналитик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве, и осудил западные СМИ за... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:42:00+03:00
2025-05-11T19:42:00+03:00
2025-05-11T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский аналитик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве, и осудил западные СМИ за замалчивание этого факта.Так он отреагировал на распространившийся видеоролик, на котором французский лидер во время ночной встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве пытался спрятать предмет, похожий на пакет с непонятным содержимым. Пользователи Сети предположили, что это могли быть наркотики."Если бы президента Соединенных Штатов поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума", — возмутился Риттер.В то же время, отметил эксперт, все западные СМИ хранят гробовое молчание после публикации соответствующего видеоролика с Макроном."Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков", — удивился он.В субботу на поступок Макрона обратило внимание украинское издание "Страна.ua". Как отмечалось в публикации, президент Франции пытался спрятать от операторов то ли пакетик, то ли скомканную бумажку.
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
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в мире, эммануэль макрон, сша, франция, киев, украина, кир стармер, великобритания
В мире, Эммануэль Макрон, США, Франция, Киев, Украина, Кир Стармер, Великобритания
"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона
Риттер обвинил западные СМИ в замалчивании наркозависимости Макрона