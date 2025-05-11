https://ria.ru/20250511/ssha-2016380325.html

"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона

"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона - РИА Новости, 11.05.2025

"Все понимают": в США заявили о возможной наркозависимости Макрона

Американский аналитик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве, и осудил западные СМИ за... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:42:00+03:00

2025-05-11T19:42:00+03:00

2025-05-11T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский аналитик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве, и осудил западные СМИ за замалчивание этого факта.Так он отреагировал на распространившийся видеоролик, на котором французский лидер во время ночной встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве пытался спрятать предмет, похожий на пакет с непонятным содержимым. Пользователи Сети предположили, что это могли быть наркотики."Если бы президента Соединенных Штатов поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума", — возмутился Риттер.В то же время, отметил эксперт, все западные СМИ хранят гробовое молчание после публикации соответствующего видеоролика с Макроном."Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков", — удивился он.В субботу на поступок Макрона обратило внимание украинское издание "Страна.ua". Как отмечалось в публикации, президент Франции пытался спрятать от операторов то ли пакетик, то ли скомканную бумажку.

https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html

https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Макрон в купе во время поездки в Киев Макрон в купе во время поездки в Киев 2025-05-11T19:42 true PT0M19S

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в мире, эммануэль макрон, сша, франция, киев, украина, кир стармер, великобритания