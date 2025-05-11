https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016367033.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:37:00+03:00

2025-05-11T17:37:00+03:00

2025-05-11T17:37:00+03:00

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 мая 2025 годаДо 00.00 мск 11 мая российские подразделения зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима временного прекращения огня. С 8 мая пресечено пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак противника и одна разведка боем. Всего зафиксировано 14 043 нарушения перемирия. С окончанием его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 56 735 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 276 танков и других бронемашин, 1 561 реактивную систему залпового огня, 24 671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 35 262 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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