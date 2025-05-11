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ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016328143.html
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия
Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:32:00+03:00
2025-05-11T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в МО РФ.
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харьковская область
россия
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия

МО: ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада" по окончании перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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