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ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия
Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:32:00+03:00
2025-05-11T12:32:00+03:00
2025-05-11T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия
МО: ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада" по окончании перемирия