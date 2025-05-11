https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016328143.html

ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия

ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ потеряли до 190 боевиков у Купянска и Редкодуба по окончании перемирия

Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:32:00+03:00

2025-05-11T12:32:00+03:00

2025-05-11T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад у Купянска в Харьковской области и Редкодуба в ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)