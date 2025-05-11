https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016326853.html

ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ

ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025

ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия после окончания перемирия поразили цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров и боеприпасов,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:24:00+03:00

2025-05-11T12:24:00+03:00

2025-05-11T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия после окончания перемирия поразили цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства. Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах. "За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность