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ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
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12:24 11.05.2025
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ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ
ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия после окончания перемирия поразили цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров и боеприпасов,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:24:00+03:00
2025-05-11T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия после окончания перемирия поразили цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства. Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах. "За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили цех ремонта самолетов и склады боеприпасов ВСУ

МО: ВС РФ по окончании перемирия поразили цеха ремонта самолетов и склады ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия после окончания перемирия поразили цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах.
"За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
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