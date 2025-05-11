https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016324976.html
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_8f480a30c5d37d1e6ca22ac5d6ed5b51.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции, отмечается в сообщении."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_995b312366e46bd099149c26f78b48c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера" после перемирия