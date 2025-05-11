https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016324976.html

Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ

Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025

Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ

ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:11:00+03:00

2025-05-11T12:11:00+03:00

2025-05-11T12:28:00+03:00

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россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции, отмечается в сообщении."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, вооруженные силы рф