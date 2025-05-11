Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 11.05.2025 (обновлено: 12:28 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016324976.html
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:11:00+03:00
2025-05-11T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_8f480a30c5d37d1e6ca22ac5d6ed5b51.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции, отмечается в сообщении."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_995b312366e46bd099149c26f78b48c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" после перемирия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера" после перемирия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.
С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции, отмечается в сообщении.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области.
Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала